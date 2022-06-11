Космический аппарат «Глонасс-К» доставлен на космодром Плесецк, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что спутник Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «прошел полный цикл наземных испытаний, которые подтвердили работоспособность его систем и качество сборки, готовность к службе в интересах потребителей». В настоящее время на космодроме ведется подготовка космического аппарата к запуску.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, что спутник «Глонасс-К» № 705, запущенный в октябре 2020 года, пополнил ГЛОНАСС.