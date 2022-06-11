В рекламе Samsung по ошибке появился iPhone

В фирменном приложении Samsung Members был опубликован рекламный баннер, на котором изображен iPhone. Однако через некоторое время модель смартфона Apple была заменена на Samsung, сообщает портал Sammobile.

Фото: газета.ru газета.ru

«Ответственное лицо допустило ошибку в процессе изменения дизайна исходного файла. Изображение баннера будет изменено и заменено сегодня. Спасибо за интерес к сервису Galaxy. Мы постараемся предоставить лучший сервис», — заявил представитель Galaxy Store на официальном форумах сообщества.

Samsung

Предполагается, что дизайнер использовал стоковые изображения и ресурсы для создания рекламного баннера. При этом в сети пользователи не понимают, как такая картинка прошла одобрение менеджеров компании. Вероятно, Samsung не хватает достаточно высокого уровня контроля, чтобы избежать подобных случаев.