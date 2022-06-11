В России начались первые продажи техники по «параллельному импорту»

Российские ретейлеры рассказали «Известиям», что скоро начнут продажи нового зелёного iPhone 13 Pro Alpine Green. Ozon уже предлагает купить смартфон. Особенность этого iPhone 13 Pro в том, что он стал первым, кого ввезли в страну по «параллельному импорту». При этом стоимость аппарата различается от продавца к продавцу.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Международные продажи iPhone 13 Pro Alpine Green начались 18 марта. В «Связном» рассказали, что скоро начнут торговать новинкой. На сайте «М.Видео» уже появилась карточка товара. Его цену успели заскриншотить, прежде чем она исчезла, — чуть более 139,99 тысячи рублей за модель с 256 ГБ памяти. На Ozon уже разместили новый айфон. Версия Max с 1 ТБ стоит 170 тысяч рублей.