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31 минуту назад

В NASA заявили о продолжении работы с "Роскосмосом" по соглашению о перекрестных полетах

Газета.Ru

Американское космическое агентство NASA продолжит работать с "Роскосмосом" по достижению соглашения об отправке экипажей на международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАСА.

NASA продолжит работать с "Роскосмосом" по соглашению о перекрестных полетах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"NASA продолжает работать над соглашением с Роскосмосом, которое позволит нам в рабочем порядке отправлять интегрированные экипажи на МКС на кораблях "Союз" и коммерческих пилотируемых кораблях", — сообщили в ведомстве.

10 июня премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором разрешил "Роскосмосу" провести переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрестным полетам. Это решение было согласовано с Министерством иностранных дел России и другими "заинтересованными федеральными органами" исполнительной власти.

В мае гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что решение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) будет принято после завершения внутренних процедур уже в июне.

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