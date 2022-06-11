NASA продолжит работать с "Роскосмосом" по соглашению о перекрестных полетах

Американское космическое агентство NASA продолжит работать с "Роскосмосом" по достижению соглашения об отправке экипажей на международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАСА.

"NASA продолжает работать над соглашением с Роскосмосом, которое позволит нам в рабочем порядке отправлять интегрированные экипажи на МКС на кораблях "Союз" и коммерческих пилотируемых кораблях", — сообщили в ведомстве.

10 июня премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором разрешил "Роскосмосу" провести переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрестным полетам. Это решение было согласовано с Министерством иностранных дел России и другими "заинтересованными федеральными органами" исполнительной власти.