Ученые раскрыли новые тайны ядра Земли

Подземные ядерные испытания 1970 годов помогли ученым выяснить, что скорость вращения внутреннего ядра Земли периодически растет и падает, что объясняет существование флуктуаций в длине суток, которые фиксируются уже несколько столетий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба университета Южной Калифорнии (USC).

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"Наши замеры подтвердили, что скорости вращения поверхности Земли и ее внутреннего ядра действительно различаются, о чем теоретики спорят уже более двух десятков лет. При этом мы обнаружили, что эта скорость периодически меняется - она падала в 1969-1971 годах, а в 1971-1974 годах она начала расти. Это указывает на существование периодических колебаний в скорости вращения внутреннего ядра", - заявил профессор USC Джон Видаль, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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В последние два десятка лет, как отметил профессор Видаль, твердая часть ядра вызывает у геологов особенно большой интерес. Он связан с тем, что в начале 1990 годов ученые-теоретики обнаружили свидетельства того, что внутреннее ядро вращается вокруг своей оси быстрее, чем все остальные прослойки Земли. Это должно заметным образом влиять на характер движения материи в жидкой части ядра и на вырабатываемое им магнитное поле.

Характер этого влияния, как отмечают ученые, пока остается предметом споров среди геологов, так как замеры скорости вращения внутреннего ядра, произведенные в разные годы, сильно не совпадают друг с другом. Подобные расхождения заставляют геологов спорить о том, меняется ли скорость вращения ядра и в какую сторону она сдвигается.

Новые тайны ядра Земли

Руководствуясь подобными соображениями, профессор Видаль и его коллега Ван Вэй впервые проследили за тем, как менялась скорость вращения внутреннего ядра Земли в промежутке между 1969 и 1974 годами. Это стало возможным благодаря подземным испытаниям термоядерных бомб, которые почти одновременно проводились на подземных полигонах Советским Союзом на Новой Земле и США на острове Амчитка.

Сейсмические волны, порожденные взрывами советских и американских тестовых боезарядов, непрерывно фиксировались американским военным сейсмографом LASA, установленным в штате Монтана. Часть из этих колебаний достигла внутреннего ядра Земли и отразилась назад, чем воспользовались Ван Вэй и профессор Видаль для оценки скорости вращения центрального региона планеты.

Проведенные ими замеры и расчеты неожиданно указали на то, что скорость движения внутреннего ядра периодически растет и падает. В частности, оно вращалось медленнее, чем поверхность Земли в 1969-1971 годах, однако в 1971-1974 годах движение ядра ускорилось и в конечном итоге оно стало вращаться быстрее поверхности.