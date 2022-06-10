Проводник Windows 11 получит долгожданное обновление

Microsoft выпустила свежее тестовое обновление для Windows 11, серьезно переработавшее функционал проводника — теперь все папки можно сгруппировать в одном окне, как вкладки интернет-браузера.

Патч 25136 изменил ряд функций. Горячие клавиши Ctrl + T открывают новую вкладку в проводнике, Ctrl + W или нажатие на колесо мыши — закрывают вкладку. Иными словами, навигация по папкам работает примерно так же, как серфинг по страницам в любом современном браузере. Помимо этого, Microsoft изменила дизайн боковой панели проводника: там появилась ссылка на домашнюю страницу, ярлык облачного хранилища OneDrive и список закрепленных папок. Сетевые и внешние диски показываются отдельным перечнем снизу.