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1 час назад

Проводник Windows 11 получит долгожданное обновление

Мария Иванова

Microsoft выпустила свежее тестовое обновление для Windows 11, серьезно переработавшее функционал проводника — теперь все папки можно сгруппировать в одном окне, как вкладки интернет-браузера.

Проводник Windows 11 получит долгожданное обновление
Фото: ghacks.netghacks.net

Патч 25136 изменил ряд функций. Горячие клавиши Ctrl + T открывают новую вкладку в проводнике, Ctrl + W или нажатие на колесо мыши — закрывают вкладку. Иными словами, навигация по папкам работает примерно так же, как серфинг по страницам в любом современном браузере. Помимо этого, Microsoft изменила дизайн боковой панели проводника: там появилась ссылка на домашнюю страницу, ярлык облачного хранилища OneDrive и список закрепленных папок. Сетевые и внешние диски показываются отдельным перечнем снизу.

На данный момент обновление доступно только для участников тестирования Windows 11.

Наука и техника,Microsoft,
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