AMD проговорилась о выходе нового поколения видеокарт

Компания AMD опубликовала примерный план развития на ближайшее будущее: среди ключевых этапов заявлен выпуск линейки видеокарт RX 8000 на базе процессора Zen 5. Они появятся на рынке не раньше 2024 года.

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Сейчас о семействе GPU под кодовым названием Navi 4x практически ничего неизвестно. Как считают эксперты, потенциальный флагман линейки (предположительно RX 8900 XT) будет построен на двухъядерной архитектуре, использующей техпроцессы 3-нм и 5-нм. Судя по всему, все представители семейства Navi 4x будут построены на архитектуре RDNA 4.