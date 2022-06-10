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1 час назад

AMD проговорилась о выходе нового поколения видеокарт

Мария Иванова

Компания AMD опубликовала примерный план развития на ближайшее будущее: среди ключевых этапов заявлен выпуск линейки видеокарт RX 8000 на базе процессора Zen 5. Они появятся на рынке не раньше 2024 года.

AMD проговорилась о выходе нового поколения видеокарт
Фото: AMDAMD

Сейчас о семействе GPU под кодовым названием Navi 4x практически ничего неизвестно. Как считают эксперты, потенциальный флагман линейки (предположительно RX 8900 XT) будет построен на двухъядерной архитектуре, использующей техпроцессы 3-нм и 5-нм. Судя по всему, все представители семейства Navi 4x будут построены на архитектуре RDNA 4.

Информации о технических характеристиках процессоров Zen 5 еще меньше, но на основе данных о предыдущих CPU можно сделать предположение, что они также обеспечат мощный скачок производительности. Если верить AMD, процессоры Zen 4 опережают предшественников на 35% — Zen 5 наверняка сделает аналогичный шаг вперед.

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