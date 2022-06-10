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1 час назад

В Nokia предрекли конец эры смартфонов

Мария Иванова

Глава Nokia Пекка Лундмарк считает, что к 2030 году на смену смартфонам придут новые устройства - возможно, «умные очки» или подкожные чипы. Об этом рассказало BusinessTech.

В Nokia предрекли конец эры смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Лундмарк заявил, что стандарт мобильной связи 6G появится на коммерческом рынке примерно в 2030 году и к тому времени смартфон перестанет быть самым распространенным средством подключения.

По мнению Лундмарка, многие из новых устройств связи будут «встроены непосредственно в наши тела» или в одежду. А сенсорный ввод постепенно заменят жестами и голосовым управлением.

Все это будет очень полезно для здравоохранения, так как новые устройства облегчат круглосуточный мониторинг жизненно важных параметров.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта и машинного зрения, а также их способность распознавать людей и объекты превратят беспроводные камеры в универсальные датчики.

Глава Nokia считает, что к 2030 году «цифровой двойник», скорее всего, появится у всего, и это потребует огромных вычислительных ресурсов. Сейчас оцифровано только 30 процентов мировой экономики, отметил он.

Сети, по мнению Лундмарка, должны стать как минимум в сто или даже в тысячу раз быстрее, чтобы передавать все биты, которые потребуются промышленной метавселенной.

В эпоху 6G цифровой и человеческий мир будут плавно сливаться, считает Лундмарк.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил РИА Новости, что смартфоны в последние годы почти не развиваются.

«Венец эволюции сегодня - это сенсорный гаджет в разном исполнении. <…> Физиология человека никак не изменилась - у нас все те же две руки, две ноги, голова. Смартфоны создают под физиологию, и они уперлись в физические ограничения», - отметил он.

Опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что вместе с приходом 6G новый стимул к развитию могут получить шлемы виртуальной реальности.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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