Ученые: чайный гриб может выживать и на Марсе

Международная группа ученых исследовала шансы на выживание культур чайного гриба в марсианских условиях. Как показали эксперименты, бактерии, производящие целлюлозу, выжили, сообщается на сайте Геттингенского университета.

Фото: NASA NASA

Чайный гриб отправили на Международную комическую станцию (МКС) еще в 2014 году. После полутора лет моделирования марсианских условий за пределами МКС образцы удалось реактивировать на Земле, а также культивировать еще два с половиной года.

Исследователи с помощью метагеномного анализа выяснили, что марсианская среда разрушила микробную экологию культур чайного гриба, однако выжил один вид бактерий. За его выживание во внеземных условиях, вероятно, отвечает целлюлоза, которую он вырабатывает.

«Это первое доказательство того, что бактериальная целлюлоза может быть биомаркером внеземной жизни, а мембраны или пленки на основе целлюлозы могут быть хорошим биоматериалом для защиты жизни и производства потребительских товаров во внеземных поселениях», – заявили ученые.

Они также зафиксировали факт того, что бактерии способны выжить в космосе, несмотря на антибиотики и присутствие в окружающей среде металлов. Это свидетельствует, что в в будущем космической медицине необходимо будет уделять особое внимание.

В Геттингенском университете отметили, что итоги работы могут быть полезны для создания новых систем доставки лекарств. Например, тех, что можно будет использовать в космосе.