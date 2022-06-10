Samsung работает над смартфоном с уникальным экраном

Редакция интернет-издания Sammobile совместно с известным художником концепт-артов Джермайном Смитом создала рендер неанонсированного смартфона Samsung, особенностью которого является дисплей, обволакивающий корпус устройства. Сообщение об этом появилось на сайте издания Sammobile.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Хотя рендер не является официальным изображением, авторы изображения утверждают, что при его создании вдохновлялись опубликованными патентами Samsung.

Sammobile отмечает, что рендер позволяет поклонникам южнокорейского бренда понять, как Samsung может продолжить развивать идею использования гнущихся экранов в смартфонах.