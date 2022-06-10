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12 минут назад

В сети появились изображения неанонсированного смартфона Samsung c опоясывающим экраном

Газета.Ru

Редакция интернет-издания Sammobile совместно с известным художником концепт-артов Джермайном Смитом создала рендер неанонсированного смартфона Samsung, особенностью которого является дисплей, обволакивающий корпус устройства. Сообщение об этом появилось на сайте издания Sammobile.

Samsung работает над смартфоном с уникальным экраном
Фото: Газета.руГазета.ру

Хотя рендер не является официальным изображением, авторы изображения утверждают, что при его создании вдохновлялись опубликованными патентами Samsung.

Sammobile отмечает, что рендер позволяет поклонникам южнокорейского бренда понять, как Samsung может продолжить развивать идею использования гнущихся экранов в смартфонах.

Многие СМИ, которые написали о работе Sammobile и Джермайна Смита, отметили, что устройство на их рендере сильно напоминает другой, уже существующих смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.

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