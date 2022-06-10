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46 минут назад

Какой вентилятор купить: лучшие напольные модели 2022 года

Мария Иванова

Хороший вентилятор способен сделать жаркие летние дни гораздо более приятными. Но, как обычно, возникает вопрос: а какой лучше подобрать? Подешевле, подороже? На рынке можно найти столько производителей, что сложно разобраться, какой из них не разочарует. Как раз для этого мы и подготовили подборку отличных вентиляторов на любой кошелек.

Какой вентилятор купить: лучшие напольные модели 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Grandfar BH16

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  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 110 Вт
  • Уровень шума:
  • Дистанционное управление: нет
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 2 000 руб
Grandfar

Неплохой вариант, если вы ищете что-то из категории «дешево и сердито» — минимум функций, максимум мощности. От столь бюджетного вентилятора не стоит ожидать высокого качества сборки или долговечности, но при столь низкой цене сложно просить большего.

«Вентилятор соответствует цене, прост в сборке, даже без инструкции можно разобраться как собрать, инструкция также прилагается в комплекте. Все детали на месте. В целом, все устраивает, но лучше сразу укрепить чем-то ножки, потому что легко гнется металл».

BRAYER BR4952WH

  • Тип механизма: безлопастной
  • Мощность: 50 Вт
  • Уровень шума: 50 дБ
  • Дистанционное управление: нет
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 4 000 руб
Brayer

Компактный колонный вентилятор, который хорошо подойдет для небольшого помещения ввиду малой мощности и зоны покрытия. Эти недостатки компенсируются сравнительно малой громкостью и габаритами, благодаря которым прибор можно расположить практически где угодно.

«Неплохой вентилятор, выгодно отличается своими габаритами от обычного вентилятора. Но и мощность небольшая, а поток воздуха довольно узкий. Тем не менее, для небольшой комнаты очень хорош. Все лето у меня отработал без нареканий».

Vitek VT-1928

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 55 Вт
  • Уровень шума:
  • Дистанционное управление: да (пульт)
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 4 000 руб
Vitek

Чуть более продвинутый осевой вентилятор, оснащенный пультом ДУ и электронной панелью управления. Отличная опция, если вам нужно простое устройство, которое не заставит то и дело вставать с места для настройки.

«Вентилятор хороший. Ножка с основанием сделана так удачно, что ребенок не сможет легко уронить. Работает, разумеется, не бесшумно, но под белый шум иногда даже проще засыпать. На ПДУ отклик моментальный».

Ballu BIF-8B 8000

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 135 Вт
  • Уровень шума: 70 дБ
  • Дистанционное управление: нет
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 7 000 руб
Ballu

Крайне мощный вентилятор, который отлично разгонит воздух в помещении, но имейте в виду, что формально он относится к классу промышленных приборов. Иными словами, направлять его на заваленный документами стол или стену, где висят рамки с фотографиями, может быть чревато проблемами — вентилятор сдует все, что не прибито к поверхности.

«Крутой, но промышленный. Большой и на первой скорости все раздувает. Для гаража, промышленных помещений, офисных и так далее — это топ! Но не для квартиры на 41 квадратный метр. Если у Вас меньше, то даже не думайте. Слишком. Поменяла на другой».

First FA 5560-2

  • Тип механизма: радиальный
  • Мощность: 60 Вт
  • Уровень шума: 52 дБ
  • Дистанционное управление: да (пульт)
  • Дополнительные функции: ионизатор воздуха, таймер
  • Цена: от 9 000 руб
First

Стильный радиальный вентилятор. Из-за типа механизма он имеет широкую зону покрытия и предлагает несколько не слишком важных, но приятных функций. Хороший компромисс между ценой и технологичностью.

«Очень хотела такой вентилятор, не лопастной. Жалею, что не купила раньше, пока он стоил дешевле. Но всё равно не жалею — он того стоит. Очень порадовал пульт ДУ, таймер, функция ионизации и ароматизации. Это прикольные бонусы, кроме мощного обдува».

Soler&Palau Turbo 455 N PLUS

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 110 Вт
  • Уровень шума: 60 дБ
  • Дистанционное управление: нет
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 12 000 руб
Soler & Palau

Простой, но качественный вентилятор, который подойдет как для промышленного, так и для домашнего использования в просторной квартире. Отсутствие дополнительных функций может разочаровать, однако прибор компенсирует эти недостатки качеством сборки.

«Хороший вентилятор. Покупался в торговый отдел для сотрудников. Выглядит качественно. Ничего лишнего в дизайне. Шумит, но это ожидаемо было. Мощность хорошая. Со своими задачами справляется. Цена демократичная».

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