Как вентилятор купить: лучшие напольные модели 2022 года

Хороший вентилятор способен сделать жаркие летние дни гораздо более приятными. Но, как обычно, возникает вопрос: а какой лучше подобрать? Подешевле, подороже? На рынке можно найти столько производителей, что сложно разобраться, какой из них не разочарует. Как раз для этого мы и подготовили подборку отличных вентиляторов на любой кошелек.
Неплохой вариант, если вы ищете что-то из категории «дешево и сердито» — минимум функций, максимум мощности. От столь бюджетного вентилятора не стоит ожидать высокого качества сборки или долговечности, но при столь низкой цене сложно просить большего.
«Вентилятор соответствует цене, прост в сборке, даже без инструкции можно разобраться как собрать, инструкция также прилагается в комплекте. Все детали на месте. В целом, все устраивает, но лучше сразу укрепить чем-то ножки, потому что легко гнется металл».
Компактный колонный вентилятор, который хорошо подойдет для небольшого помещения ввиду малой мощности и зоны покрытия. Эти недостатки компенсируются сравнительно малой громкостью и габаритами, благодаря которым прибор можно расположить практически где угодно.
«Неплохой вентилятор, выгодно отличается своими габаритами от обычного вентилятора. Но и мощность небольшая, а поток воздуха довольно узкий. Тем не менее, для небольшой комнаты очень хорош. Все лето у меня отработал без нареканий».
Чуть более продвинутый осевой вентилятор, оснащенный пультом ДУ и электронной панелью управления. Отличная опция, если вам нужно простое устройство, которое не заставит то и дело вставать с места для настройки.
«Вентилятор хороший. Ножка с основанием сделана так удачно, что ребенок не сможет легко уронить. Работает, разумеется, не бесшумно, но под белый шум иногда даже проще засыпать. На ПДУ отклик моментальный».
Крайне мощный вентилятор, который отлично разгонит воздух в помещении, но имейте в виду, что формально он относится к классу промышленных приборов. Иными словами, направлять его на заваленный документами стол или стену, где висят рамки с фотографиями, может быть чревато проблемами — вентилятор сдует все, что не прибито к поверхности.
«Крутой, но промышленный. Большой и на первой скорости все раздувает. Для гаража, промышленных помещений, офисных и так далее — это топ! Но не для квартиры на 41 квадратный метр. Если у Вас меньше, то даже не думайте. Слишком. Поменяла на другой».
Стильный радиальный вентилятор. Из-за типа механизма он имеет широкую зону покрытия и предлагает несколько не слишком важных, но приятных функций. Хороший компромисс между ценой и технологичностью.
«Очень хотела такой вентилятор, не лопастной. Жалею, что не купила раньше, пока он стоил дешевле. Но всё равно не жалею — он того стоит. Очень порадовал пульт ДУ, таймер, функция ионизации и ароматизации. Это прикольные бонусы, кроме мощного обдува».
Простой, но качественный вентилятор, который подойдет как для промышленного, так и для домашнего использования в просторной квартире. Отсутствие дополнительных функций может разочаровать, однако прибор компенсирует эти недостатки качеством сборки.
«Хороший вентилятор. Покупался в торговый отдел для сотрудников. Выглядит качественно. Ничего лишнего в дизайне. Шумит, но это ожидаемо было. Мощность хорошая. Со своими задачами справляется. Цена демократичная».