Минцифры предложило новые правила сбора данных пользователей для ФСБ

Минцифры предложило изменить требования к оборудованию для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), установленном на сетях по требованию ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По новым правилам системы СОРМ должны будут отдельно выделять и хранить трафик интернет-звонков пользователя, его геолокацию, а также историю браузера. Ранее эти данные уже собирались, однако применить их было практически невозможно из-за того, что они не были детализованы.

Как сообщает издание, новый проект, опубликованный министерством, корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления оборудованием, находящимся у спецслужбы, и техническими средствами, установленными у операторов. Отмечается, что документ также регулирует «параметры сбора и формат хранения информации, взаимную аутентификацию техсредств и пульта управления, резервирование пропускной способности каналов между ними».