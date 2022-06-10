На картах появились новые точки McDonald’s под названием "Мак"

Рестораны нового McDonald’s переименовались на картах "Яндекса" в "Мак". В частности, это произошло с точками у станций метро "Пушкинская" и "Третьяковская".

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В обоих случаях указано, что рестораны закрыты до воскресенья, 12 июня.

Ранее стало известно, что официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом.