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1 час назад

На картах "Яндекса" появились новые точки McDonald’s под названием "Мак"

Москва24

Рестораны нового McDonald’s переименовались на картах "Яндекса" в "Мак". В частности, это произошло с точками у станций метро "Пушкинская" и "Третьяковская".

На картах появились новые точки McDonald’s под названием "Мак"
Фото: Агентство "Москва"/Софья СандурскаяАгентство "Москва"/Софья Сандурская

В обоих случаях указано, что рестораны закрыты до воскресенья, 12 июня.

Ранее стало известно, что официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом.

Также сеть McDonald's выбрала новый логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Наука и техника,Яндекс,
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