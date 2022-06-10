В Африке хотят запустить собственный спутник

Министр связи Кхумбудзо Нтшафени заявила, что Южная Африка готова к запуску своего первого спутника связи в рамках растущего стремления к расширению возможностей подключения к Интернету.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Выступая на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, Нтшавхени сказала, что спутник будет решать задачи, связанные как со СМИ, так и с широкополосным подключением. По ее словам, он также поможет укрепить «суверенитет страны в области технологий и данных». Об этом пишет BusinessTech.

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«Южная Африка внедряет широкополосное подключение через программу, которую мы называем South Africa (SA) Connect. Цель программы South Africa Connect – обеспечить доступ к Интернету для всех жителей Южной Африки к 2024 году», – подчеркнула Нтшавхени.

Министр связи сказала, что толчком к реализации этой инициативы стал успешный телекоммуникационный аукцион по продаже спектра в марте 2022 года.

По ее словам, это помогло привлечь 1 миллиард долларов в национальную казну. Кроме того, мобильные операторы потратят не менее 17 миллиардов рандов на подключение всех государственных школ, медицинских учреждений, публичных библиотек, центров государственных услуг и традиционных органов власти к концу июня 2025 года.

«Программа SA Connect будет дополнена мощной программой модернизации наших сетей в партнерстве с промышленностью, которая подразумевает полное развертывание сетей 4G и 5G к 2025 году», – упомянула Нтшавхени.

Комиссия, созданная президентом Сирилом Рамафосой, ранее рекомендовала правительству построить и запустить геостационарный телекоммуникационный спутник, который будет предоставлять свои услуги всему региону Сообщества развития Юга Африки (SADC).

Наряду с ЮАР, в SADC входят Ангола, Ботсвана, Эсватини, Лесото и Зимбабве.

Комиссия заявила, что спутник обеспечит качественной связью жителей региона, причем бесплатно, чтобы они могли получить доступ к приложениям 4IR – интеллектуальному здравоохранению, интеллектуальному обучению, интеллектуальным финансовым услугам.