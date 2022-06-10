Россияне массово пожаловались на проблемы с Google и YouTube

В июне пользователи рунета начали жаловаться на некорректно работающие Google-сервисы, среди которых не только одноименный поисковик, но и YouTube, Play Store и многие другие. Приложения грузятся с задержкой, либо не подгружают важные элементы интерфейса. Некоторые пользователи и СМИ связали проблемы с отключением платформы Google Global Cache, призванной ускорять загрузку контента, но на деле причина неполадок может быть совсем иной. С чем связывают падение скорости эксперты, причастен ли к этому Роскомнадзор и можно ли вернуть «быстрый» YouTube — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Это не Окей, Google

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С начала июня владельцы Android-смартфонов и пользователи популярных сервисов Google, в том числе YouTube, обратили внимание на ухудшение качества соединения. Например, комментарии на YouTube прогружаются около минуты, а в поисковике стали некорректно отображаться изображения.

На форуме «Пикабу» в ветке «Google и YouTube стали медленно работать в России. Есть способ это исправить⁠⁠» пользователи написали уже более 1 тыс. комментариев, в которых по большей части жалуются на неработающие сервисы.

«Я думаю многие заметили, что глючить стали не только хром с ютубчиком, но и остальные сервисы гугла. Фемели линк открывается через раз. Гугл диск вообще иногда сеть не видит или обрывает связь. Но вот за невозможность доступа к купленному контенту из библиотеки маркета даже немного обидно. А самое обидное впн здесь никак не поможет», — сообщил пользователь KioSoffi [здесь и далее орфография и пунктуация авторов соблюдены].

«То есть это не только у меня последние дней пять гугл карты не работают?» — задался вопросом Xahdr.

Пользователь TovarishchMajor написал следующее: «А гугл ассистент у всех нормально работает? Вчера хотел при помощи него поставить напоминание, но получил ошибку «нет связи с гугл». При чем вызвался он нормально, но никаких действий не производит. С расстройства даже Алису поставил помощником по умолчанию».

Корреспондент «Газеты.Ru» также убедился в том, что последние несколько дней все используемые им Google-сервисы работают при очень низкой скорости, а часть приложений и вовсе «не видят» интернет-соединения.

Согласно материалу портала DTF, ухудшение работы Google может быть связано с отключением Google Global Cache (GGC).

26 мая стало известно, что техногигант заявил российским провайдерам о расторжении договоров на обслуживание серверов GGC, которые используются для ускорения загрузки Google-сервисов.

Тогда представитель «Ростелекома» в беседе с РБК заявил, что в компании не наблюдают отключений серверов Google, а представитель МТС в свою очередь сообщил, что «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется в штатном режиме». Никаких изменений в работе не заметили и в «МегаФоне». В пресс-службах мобильных операторов России на текущий запрос «Газеты.Ru» ответили также, как и РБК двумя неделями ранее.

Генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что связывает ухудшение работы Google-сервисов с отключением GGC на территории России.

«Google Global Cache давал возможность загружать контент не из зарубежных, а с расположенных в России серверов. Сейчас этого нет и, конечно же, это по большому счету сказывается на быстродействии и увеличении объема передач данных», — заявил Кусков.

При этом эксперт добавил, что «хуже, чем сейчас», сервисы компании уже работать не станут — единственным ухудшением остается только теоретическое отключение YouTube и других продуктов Google.

В свою очередь главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Global Cache ни при чем — он связывает некорректно работающие Google-сервисы с блокировками Роскомнадзора.

«Это не связано с отключением серверов GGC, а связано с действиями Роскомнадзора, который блокирует те или иные подсети и IP-адреса. Сегодня со стороны РКН блокировки идут по очень широкому спектру. Все эти блокировки фактически ломают сервисы, и не только Google. Такое уже происходило год назад. Google перенастраивает все, чтобы уйти из-под этих блокировок. Была борьба с VPN-сервисами, а попутно сломали кучу всего, что под блокировки, во всяком случае официально, не попадает. Исходя из этого можно говорить, что история, мягко говоря, неоднозначная», — заявил Муртазин.

При этом 31 мая в надзорном ведомстве заявили, что не принимали ограничительных мер в отношении YouTube. На момент написания заметки «Газета.Ru» получила ответ от пресс-службы Роскомнадзора, в котором говорится, что проблемы в работе продуктов Google никак не связаны с ранее заблокированными VPN-сервисами.

«Меры по ограничению работы на территории РФ VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, не оказывают влияния на доступность или скорость работы других интернет-ресурсов», — ответил представитель РКН.

Между тем, главный аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Карен Казарян предположил, что заметное снижение качества соединения с Google связано с блокировками «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору.

«Скорее всего это связано с блокировками ГРЧЦ на ТСПУ (технических средств противодействия угрозам). Что именно блокируется, мы не знаем, ибо это закрытая информация. Вероятно, какие-то части инфраструктуры Google, в том числе CDN», — заявил Казарян.

Кроме того, по словам эксперта, GGC пока еще продолжает работать на территории России, а значит падение скорости загрузки не может быть связано с этой платформой.

В ГРЧЦ не ответили на запрос «Газеты.Ru» ко времени публикации заметки.

Что делать?

Пользователи сети на форумах и в комментариях к постам о проблемах в работе Google-сервисов строят собственные версии случившегося. Так, например, самым распространенным мнением является отключение в России протокола QUIC. Единственная инструкция, которая помогает вернуть веб-версиям Google-сервисов прежнее состояние, связана с отключением именно этого протокола.

Для полноценной работы поисковика, карт и YouTube необходимо открыть браузер на ПК или смартфоне и ввести в адресную строку «chrome://flags». В открывшемся окне необходимо прописать «QUIC» и выставить в параметрах «Experimental QUIC protocol» значение «Disabled» и перезапустить браузер.

После выполнения этой процедуры часть пользователей получила исправно и быстро работающие сервисы Google внутри браузера Chrome, «Яндекс.Браузер» и других интернет-проводников, построенных на движке Chromium. Однако есть и те, кому данное решение не помогло.

«Не работает, маршруты в картах, как не работали, так и не работают, ассистент, профиль гугла аналогично», — пишет smykka в соответствующей ветке «Пикабу».