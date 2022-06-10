Ростех создал 3D-принтер, который печатает титаном

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. НИТИ "Прогресс" под управлением компании "РТ-Капитал" ГК "Ростех" разработал вакуумный 3D-принтер с роботом-манипулятором для "выращивания" деталей, в том числе для авиационной и космической индустрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

Фото: РОСТЕХ РОСТЕХ

Первый опытный образец принтера планируется выпустить в этом году, уточнили в госкорпорации.

"Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" разработал вакуумный электронно-лучевой 3D-принтер с всеракурсным роботом-манипулятором. Оборудование позволяет "выращивать" сверхпрочные детали из титана и жаропрочной стали для авиационной и космической индустрии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Ростехе, главная особенность принтера - всеракурсный робот-манипулятор, который позволяет создавать изделия сложной конструкции и различных форм в вакууме. В качестве материала используется проволока из жаропрочных сталей, титана и алюминиевых сплавов.

"Изделия, изготовленные в вакууме, обладают повышенными прочностными характеристиками. Например, предел прочности нержавеющей стали возрастает до 16%. Кроме того, технология печати методом электронно-лучевой плавки позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделия размером всего 0,2 мм", - цитирует пресс-служба слова замгендиректора Ростеха Александра Назарова.