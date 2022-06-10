Dell выпустила сверхтонкий ноутбук, живущий от аккумулятора до 12 часов

Компания Dell представила очередное обновление линейки Dell XPS 13. Свежая модель может похвастаться новейшими процессорами Intel и удивительной автономностью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, в основу модели легли чипы Intel Core 12-го поколения, вплоть до Intel Core i7-1250U. Размер экрана устройства стандартное для серии — 13,4 дюймов. При этом разрешение может отличаться от 1920 x 1200 до 3840 x 2400 пикселей, в зависимости от модификации.

Оперативной памяти в ноутбуке до 32 ГБ, а постоянной — до 1 ТБ.

Впечатляющей автономности же удалось добиться за счёт компактности материнской платы. Благодаря этому в корпусе ноутбука разместился аккумулятор на 51 Втч с заявленной автономностью до 12 часов.