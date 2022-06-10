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47 минут назад

Dell выпустила сверхтонкий Windows-ноутбук, живущий от аккумулятора до 12 часов

Ferra.ru

Компания Dell представила очередное обновление линейки Dell XPS 13. Свежая модель может похвастаться новейшими процессорами Intel и удивительной автономностью.

Dell выпустила сверхтонкий ноутбук, живущий от аккумулятора до 12 часов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, в основу модели легли чипы Intel Core 12-го поколения, вплоть до Intel Core i7-1250U. Размер экрана устройства стандартное для серии — 13,4 дюймов. При этом разрешение может отличаться от 1920 x 1200 до 3840 x 2400 пикселей, в зависимости от модификации.

Оперативной памяти в ноутбуке до 32 ГБ, а постоянной — до 1 ТБ.

Впечатляющей автономности же удалось добиться за счёт компактности материнской платы. Благодаря этому в корпусе ноутбука разместился аккумулятор на 51 Втч с заявленной автономностью до 12 часов.

Цена Dell XPS 13 также приятно удивляет. За базовую конфигурацию просят всего 999 долларов.

Наука и техника,Intel,
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