Ученые исследовали ДНК древних жителей Уоллесии

Международная команда ученых впервые секвенировала ДНК 16 древних людей, живших на островах Уоллесии к северу от Австралии. Результаты исследования пролили свет на историю заселения архипелага, а также рассказали о смешении жителей островов с азиатами, папуасами и австронезийцам. Статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: © Rintaro Ono © Rintaro Ono

Острова Уоллеса (Уоллесия) всегда были отделены от Азии и Океании. Тем не менее они служили коридорами для миграции людей в Австралию и Новую Гвинею, а люди на них жили на протяжении 47 тысяч лет. Археологические данные свидетельствуют о крупном культурном переходе. Он был связан с расширением группы австронезийскоязычных земледельцев, которые смешались с местными группами охотников-собирателей. Однако предыдущие генетические исследования давали различные даты этого события: от 1,1 до почти 5 тысяч лет назад.

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Теперь международная группа исследователей проанализировала ДНК 16 древних людей с разных островов Уоллесии. Они обнаружили значительные отличия между жителями. Оказалось, что происхождение людей с южных островов нельзя просто объяснить смешением с австронезийцами и папуасами. Свой вклад внесли люди с материковой части Юго-Восточной Азии. Вероятно, первоначально произошло смешение жителей островов Уоллеса с азиатами и папуасами, а позже — с австронезийцами. Ученые также обнаружили тесную родственную связь между австронезийцами и предками древних людей с северных островов Уоллеса.

«Предыдущие исследования, основанные на ДНК современного населения островов, сообщали совершенно разные данные. Поскольку теперь у нас есть ДНК древних людей из разных периодов времени, мы можем точно показать, что смешение с другими группами происходило несколькими импульсами или же непрерывно, по крайней мере, 3 тысячи лет назад по всем островам Уоллеса», — объясняет старший автор исследования Марк Стоункинг.