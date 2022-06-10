Ученые исследовали ДНК древних жителей Уоллесии

Международная команда ученых впервые секвенировала ДНК 16 древних людей, живших на островах Уоллесии к северу от Австралии. Результаты исследования пролили свет на историю заселения архипелага, а также рассказали о смешении жителей островов с азиатами, папуасами и австронезийцам. Статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.
Острова Уоллеса (Уоллесия) всегда были отделены от Азии и Океании. Тем не менее они служили коридорами для миграции людей в Австралию и Новую Гвинею, а люди на них жили на протяжении 47 тысяч лет. Археологические данные свидетельствуют о крупном культурном переходе. Он был связан с расширением группы австронезийскоязычных земледельцев, которые смешались с местными группами охотников-собирателей. Однако предыдущие генетические исследования давали различные даты этого события: от 1,1 до почти 5 тысяч лет назад.
Теперь международная группа исследователей проанализировала ДНК 16 древних людей с разных островов Уоллесии. Они обнаружили значительные отличия между жителями. Оказалось, что происхождение людей с южных островов нельзя просто объяснить смешением с австронезийцами и папуасами. Свой вклад внесли люди с материковой части Юго-Восточной Азии. Вероятно, первоначально произошло смешение жителей островов Уоллеса с азиатами и папуасами, а позже — с австронезийцами. Ученые также обнаружили тесную родственную связь между австронезийцами и предками древних людей с северных островов Уоллеса.
«Предыдущие исследования, основанные на ДНК современного населения островов, сообщали совершенно разные данные. Поскольку теперь у нас есть ДНК древних людей из разных периодов времени, мы можем точно показать, что смешение с другими группами происходило несколькими импульсами или же непрерывно, по крайней мере, 3 тысячи лет назад по всем островам Уоллеса», — объясняет старший автор исследования Марк Стоункинг.
Ученые также искали генетическое сходство между древними жителями островов Уоллесии и недавно опубликованной информацией о ДНК донеолитического человека из Индонезии. Оказалось, что жители Уоллесии больше напоминали современные новогвинейские группы, чем более раннее местное население. Это позволяет предположить, что два региона были связаны теснее, чем предполагалось ранее.