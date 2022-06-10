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1 час назад

Почти как iPhone: Samsung добавит плавности в анимации собственной Android-оболочки One UI

Ferra.ru

Ещё несколько лет назад только ленивый не ругал Samsung за глюки и тормоза её собственной системы. Но затем на свет появилась One UI, которая сходу приятно удивила многих.

Почти как iPhone: Samsung подсмотрела у конкурента анимации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Неудивительно, что корейский IT-гигант продолжает дорабатывать успешный продукт. Так, например, инсайдеры сообщили, что Samsung активно трудится над улучшением скорости и плавности навигации в системе.

Речь идёт о грядущей One UI 5, которая, вероятнее всего, будет базироваться на новейшем Android 13. По словам источников, компания планирует раскрыть весь потенциал плавности 90 и 120 Гц дисплеев.

Добиться она этого намерена в том числе за счёт избавления от провалов кадров и дрожания частоты кадров.

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