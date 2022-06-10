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1 час назад

Японского робота обшили идентичной человеческой искусственной кожей

Lenta.ruиещё 1

Японские специалисты из Токийского университета обшили робота искусственной кожей, идентичной человеческой. Результаты работы описаны в журнале Matter.

Японского робота обшили идентичной человеческой искусственной кожей
Фото:  University of Tokyo University of Tokyo

Существующие виды искусственной кожи из силикона уже не удовлетворяют полностью потребности в современных разработках роботов, поскольку они не могут полноценно имитировать рельеф человеческой кожи, например, мелкие морщины и складки. Новая технология производства искусственного покрытия позволяет практически полностью решить все поставленные задачи. Для равномерного покрытия робота клетками кожи ученые опустили палец андроида в раствор коллагена и дермальных фибробластов человека (основные составляющие кожи людей).

В итоге удалось добиться ровного и бесшовного покрытия, которое при этом обладает достаточной прочностью и эластичностью для движений конечностями робота. Также разработанная кожа показала способность к самовосстановлению: для этого необходимо наложить на нее коллагеновую повязку. Несмотря на все преимущества, созданное покрытие имеет свои нюансы: пока что оно менее прочное, чем настоящая кожа человека и требует регулярного очищения и подпитки необходимыми веществами.

В будущем инженеры планируют решить эти минусы и вставит в кожу более сложные элементы, позволяющие добиться большей правдоподобности: например, сенсорные нейроны, волосяные фолликулы, а также ногти и потовые железы.

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