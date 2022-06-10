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31 минуту назад

Премиальный iPhone подешевел в России

Lenta.ru

Популярный смартфон Apple, выпущенный в 2020 году, рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Премиальный iPhone подешевел в России
Фото: AppleApple

Как следует из каталога медиа, стоимость премиального iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 100 тысяч рублей.

«Сразу после анонса новой линейки iPhone 13, ApplApple заявила, что прекращает производство модели iPhone 12 Pro — это значит, что магазины сейчас распродают остатки, которые в скором времени могут закончиться», — объяснили удешевление авторы.

Смартфоны остаются в наличии у официальных дилеров и других ретейлеров.

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Представленный осенью 2020 года телефон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A14 Bionic, 6 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и поддержкой ночного режима. Флагман получил аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов.

В начале лета журналисты портала Hi-Tech Mail.ru выяснили, что стоимость iPhone 12 снизилась до 55 тысяч рублей в России. На старте продаж — осенью 2020 года — смартфон был оценен в 80 тысяч рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,Apple,
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