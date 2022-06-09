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1 час назад

Британские ученые нашли останки самого большого динозавра в истории

Мария Иванова

Ученые из Саутгемптонского университета Великобритании обнаружили кости самого большого наземного динозавра в истории. Останки огромного существа, жившего 125 млн лет назад, были найдены на острове Уайт.

Британские ученые нашли останки самого большого динозавра в истории
Фото: ТАССТАСС

По словам исследователей, кости принадлежат динозавру из семейства спинозавровидов — двуногих рептилий весом в несколько тонн, отдаленно похожих на крокодилов. В результате раскопок специалистам удалось найти большой фрагмент бедренной кости и один из хвостовых позвонков. Судя по пропорциям останков, они могли принадлежать крупнейшему хищному динозавру из всех когда-либо найденных в Европе — возможно даже крупнейшему в мире.

Как считают эксперты, это открытие подтверждает теорию, что данный класс динозавров зародился в Европе, прежде чем распространиться по другим регионам планеты.

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