Британские ученые нашли останки самого большого динозавра в истории

Ученые из Саутгемптонского университета Великобритании обнаружили кости самого большого наземного динозавра в истории. Останки огромного существа, жившего 125 млн лет назад, были найдены на острове Уайт .

По словам исследователей, кости принадлежат динозавру из семейства спинозавровидов — двуногих рептилий весом в несколько тонн, отдаленно похожих на крокодилов. В результате раскопок специалистам удалось найти большой фрагмент бедренной кости и один из хвостовых позвонков. Судя по пропорциям останков, они могли принадлежать крупнейшему хищному динозавру из всех когда-либо найденных в Европе — возможно даже крупнейшему в мире.