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1 час назад

"Яндекс. Карты" уберут границы государств на обзорной карте мира

ТАССиещё 1

Сервис "Яндекс. Карты" уберет границы государств на обзорной карте мира. Она станет физико-географической и, соответственно, акцент будет сделан на природные объекты, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс. Карты" уберут границы государств на обзорной карте мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Яндекс Карты" - это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", - пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения "Яндекс Карт".

"Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", - добавили в

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