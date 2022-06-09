"Яндекс. Карты" уберут границы государств на обзорной карте мира

"Яндекс Карты" - это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", - пояснили в пресс-службе.