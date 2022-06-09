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1 час назад

Ученые исследовали физику масла на горячей сковородке

InScience

Международный коллектив ученых исследовал физические процессы, происходящие при контакте капель воды с горячим растительным маслом. Оказалось, что образующиеся пузырьки пара можно разделить на три категории — не только по способу образования, но и по звуку, который они издают. Работа опубликована в журнале Physics of Fluids.

Ученые исследовали поведение масла на горячей сковородке
Фото: InScienceInScience

Опытные повара могут определить, когда масло для жарки достигло нужной температуры, опустив в него влажные палочки для еды. При этом на палочках образуются пузырьки, а шипящий звук, который они издают, может подсказать, когда следует класть продукты на сковородку.

Теперь ученые из США, Канады и Саудовской Аравии тщательно исследовали пузырьки, образующиеся при контакте капель воды с нагретым растительным маслом. Оказалось, что тип и количество образующихся пузырьков зависят от количества воды на палочках и материала, из которого они изготовлены.

В следующем эксперименте авторы выяснили, что происходит с пищей в горячем масле. В качестве модели они использовали небольшой лист бумаги, смоченный водой. В этом случае количество и тип пузырьков зависели как от количества воды, так и от температуры. При контакте с водой в масле образовывались различные типы паровых полостей.

Дальнейшие исследования проходили с использованием установки, которая позволяла добавлять капли воды в горячее масло. Высокоскоростная камера и чувствительный микрофон использовались для сбора данных о форме пузырьков и о шипящем звуке, который они издают, когда лопаются.

Ученые смогли обнаружить три типа пузырей. Первые образовывались, когда капля воды взрывалась в масле и разрывала его поверхность. Вторые не разрывали поверхности масла. Третьи появлялись, когда капля быстро погружалась в масло и начинала колебаться, прежде чем разбиться на множество мелких пузырьков. При этом разные виды пузырей также производили разные звуковые сигналы.

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