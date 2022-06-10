Выход Android 13 ускорят

Android 13 будет доступна пользователям в августе. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Фото: Google Google

По словам журналистам, разработчики Google достигли успеха в тестировании новой операционной системы и могут выпустить ее публичную версию до конца лета. Авторы медиа сделали такой вывод на основе информации о том, что Google представила уже третью бета-версию ОС: «Компания ускорилась и на один гигантский шаг приблизилась к публичному выпуску».

Из ранних заявлений Google следует, что Android 13 должна появиться на смартфонах пользователей в августе-сентябре. Специалисты заметили, что Android 12 прошла четыре стадии бета-тестирования в прошлом году и не достигла стабильной версии до августа 2021 года.

«Стабильность платформы означает, что API-интерфейсы разработчиков и другие детали, включая совместимость приложений и общее качество Android 13, находятся в стадии доработки», — объяснили журналисты.

По их словам, на тестирование Android 12 ушло много времени, потому что система получила большое количество нововведений.

Точные сроки появления новейшей ОС от Google на смартфонах неизвестны. Как правило, это зависит не только от разработчиков ПО, но и от производителей смартфонов.