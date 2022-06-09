Apple убрала из iPad полезную функцию

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1 час назад

iPadOS 16 лишится поддержки HomeKit Hub

Газета.Ru

Тайваньский производитель электроники ASUS признал направление, которое занимается мобильным киберспортом и рынком геймерских смартфонов, убыточным. Об этом со ссылкой на слова генерального директора компании Сюй Сяньюэ сообщило издание GizmoChina.

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Фото: Газета.руГазета.ру

Вместе с тем Сяньюэ, выступая перед акционерами, заявил, что, несмотря на отсутствие прибыли, компания продолжит развивать направление связанное с мобильным киберспортом. В компании видят перспективность данного подразделения и отметили, что серия геймерских смартфонов ROG занимает большую долю этого специфического рынка.

Последним на сегодня смартфонов в серии ROG является ROG Phone 6. Помимо агрессивного дизайна, данная модель может похвастаться новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen1 от компании Qualcomm, а также экраном с частотой обновления 165 Гц.

Наука и техника,Qualcomm,
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