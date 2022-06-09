Китайские ученые нашли у динозавра «пупок»

Как отмечается, в данном месте на теле эмбрионы соединялись с желточным мешком своего яйца через щелевидное отверстие в брюшной полости. Когда ящеры выбирались из скорлупы, на этом месте появлялся шрам. В результате след оставался на всю жизнь.

Такой пупок ученые нашли на окаменелой коже травоядного двухметрового пситтакозавра, возраст которого составляет около 130 млн лет. Он жил на территории современного Китая. Этот образец был обнаружен еще 20 лет назад и с тех пор выставлялся в Зенкенбергском музее естествознания во Франкфурте-на-Майне. Все это время эквивалент пупка у него оставался незамеченным. Его удалось разглядеть благодаря новому методу – так называемой визуализации с лазерной стимуляцией флуоресценции.