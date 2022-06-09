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21 минуту назад

Китайские ученые нашли у динозавра «пупок»

Мир24

Китайские палеонтологи обнаружили первые окаменелые останки динозавра, на которых виден эквивалент пупка, пишет издание BMC Biology.

Китайские ученые нашли у динозавра «пупок»
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, в данном месте на теле эмбрионы соединялись с желточным мешком своего яйца через щелевидное отверстие в брюшной полости. Когда ящеры выбирались из скорлупы, на этом месте появлялся шрам. В результате след оставался на всю жизнь.

Такой пупок ученые нашли на окаменелой коже травоядного двухметрового пситтакозавра, возраст которого составляет около 130 млн лет. Он жил на территории современного Китая. Этот образец был обнаружен еще 20 лет назад и с тех пор выставлялся в Зенкенбергском музее естествознания во Франкфурте-на-Майне. Все это время эквивалент пупка у него оставался незамеченным. Его удалось разглядеть благодаря новому методу – так называемой визуализации с лазерной стимуляцией флуоресценции.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Египте кость неизвестного динозавра, которому еще предстоит дать название. Он жил примерно 98 миллионов лет назад. Специалисты выяснили, что существо обладало «бульдожьей» мордой с мелкими зубами.

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