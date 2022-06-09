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51 минуту назад

WABetaInfo: в сообщениях WhatsApp появится "подпись" отправителя

Газета.Ru

В исходящих сообщениях WhatsApp for Business появится информация с подписью отправителя. Об этом стало известно порталу WABetaInfo.

В WhatsApp появится полезная функция
Фото: Газета.руГазета.ру

С 9 июня пользователи бета-версии WhatsApp for Business на Android, iOS и настольных компьютерах могут видеть, с какого устройства было отправлено то или иное сообщение. Эта функция будет полезной для владельцев общего аккаунта, с которым связанно несколько профилей.

Отмечается, что информация об отправителе не будет передаваться другим пользователям и будет доступна только тем, кто связан с бизнес-аккаунтом. Нововведение не будет доступно стандартным учетным записям в WhatsApp.

Сроки выхода обновления с функцией подписи отправителя сообщений для WhatsApp for Business не сообщаются.

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