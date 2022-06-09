Смартфон Vivo вошел в Книгу рекордов Гиннесса за количество складываний

Китайский складной смартфон Vivo X Fold был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщил в четверг информационный портал Sina, в ходе тестирования шарнира этого телефона было проведено 300 тыс. складываний, после чего он продолжил работу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тест проводился в прямом эфире и длился 11 дней 6 часов 20 минут и 9 секунд (около 270 часов). Ранее компания Samsung заявляла, что ее смартфон Samsung Galaxy Fold может выдержать 200 тыс. складываний.

Как сообщил производитель, шарнир Vivo X Fold изготовляется с применением шести различных материалов, которые позволили повысить прочность конструкции на 76%, а также на 21 грамм снизить общий вес телефона.

Премьера Vivo X Fold состоялась в апреле этого года. Он оснащен внешним и внутренним дисплеями с диагональю 8,03 и 6,53 дюйма, а также процессором Snapdragon 8 Gen 1. Размер оперативной памяти составляет 12 гигабайт. Вес устройства - 311 грамм.