Телескоп Джеймс Уэбб столкнулся с микрометеоритом

В один из 18 сегментов зеркала космического телескопа имени Джеймса Уэбба попал микроскопический астероид. Инцидент произошел между 23 и 25 мая, сообщает CNN.

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Инженеры проанализировали состояние телескопа и заключили, что он работает на должном уровне. Однако столкновение оставило «незначительно заметный» эффект.

Микрометеоритами называются мелкие космические частицы. Они меньше земной песчинки, но движутся с чрезвычайно высокой скоростью и потому представляют опасность. Микрометеориты в огромных количествах присутствуют в околоземном пространстве. Направляясь к нашей планете, они полностью сгорают в атмосфере. Но телескопы, лишенные защитной оболочки, рискуют в них врезаться.

Телескоп имени Джеймса Уэбба расположен на высоте полутора миллионов километров над поверхностью Земли, в так называемой точке Лагранжа. Ученые отметили, что он находится в более выгодной позиции, чем Hubble – тот вращался ниже и рисковал столкнуться как с метеоритами, так и с космическим мусором. Но значительное расстояние означает, что инженеры не смогут провести ремонт телескопа в случае необходимости.

«Поскольку зеркала «Уэбба» были открыты космосу, мы ожидали, что случайные удары микрометеороидов со временем значительно ухудшат характеристики телескопа», – отметил Ли Файнберг, менеджер по элементам оптического телескопа Уэбба в NASA Goddard.

Эксперты намерены проанализировать последствия метеоритного удара, чтобы понять, какой ущерб они могут нанести технике в будущем. В настоящее время команда продолжает проверять режимы наблюдения научных приборов. Также идет подготовка к публикации первых полноцветных снимков космического пространства с высоким разрешением. Это событие запланировано на 12 июля.