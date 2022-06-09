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31 минуту назад

Блогер создал самый токсичный и расистский ИИ

Газета.Ru

Видеоблогер Янник Килчер (Yannic Kilcher) на основе контента с форума 4chan создал токсичный искусственный интеллект, сообщает The Verge. В течение 24 часов боты написали 15 тыс. сообщений.

Блогер создал самый токсичный и расистский ИИ
Фото: Газета.руГазета.ру

ИИ-модель по прозвищу GPT-4chan научилась не только подбирать слова, используемые в одной из веток 4chan, но и общий тон, который, по словам основателя ИИ, включает в себя «оскорбления, нигилизм и троллинг».

Многим пользователям форума потребовалось два дня, чтобы понять, что что-то не так. По словам Килчера, участники 4chan заметили только одного из 15 тыс. запущенных им ботов.

Видеоблогер в разговоре с The Verge охарактеризовал эксперимент как шутку, а не какое-то исследование. Килчер также поделился, что в будущем сосредоточится на более позитивном проекте.

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