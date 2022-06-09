Опубликованы первые "живые" снимки бюджетного флагмана Poco F4

В сети появились изображения предстоящего субфлагмана Poco F4 5G, сообщает портал GSMArena.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Согласно многочисленным утечкам, что Poco F4 5G станет глобальной версией Redmi K40S с некоторыми отличиями. Опубликованные фотографии подтверждают, что новинка получит 64-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией (OIS), тогда как K40S оснащен камерой на 48 Мп. В качестве дополнительных камер смартфону приписывают ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера должна получить 20 Мп.

Poco F4 будет оснащаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.

За производительность в новинке будет отвечать Snapdragon 870, известный еще по модели Poco F3. Актуальный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1 будет использоваться только в Poco F4 GT, представленном в России в мае по цене от 66 тыс. руб.