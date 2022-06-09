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46 минут назад

iPhone научатся передавать друг другу eSIM по Bluetooth

Ferra.ru

Несмотря на то, что со старта WWDC 2022 прошла уже почти неделя, в сети продолжают появляться подробности о обновлениях, которые готовит для нас Apple.

iPhone научат передавать друг другу eSIM по Bluetooth
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, интернет-энтузиасты обнаружили достаточно интересную незадокументированную возможность в бете iOS 16. Речь идёт о возможности переносить eSIM с одного iPhone на другой при помощи Bluetooth.

Для этого достаточно зайти в настройки нового смартфона и воспользоваться функцией «Настроить eSIM».

Специалисты, правда, отмечают, что для работы функции есть одно важное условие — оба iPhone должны работать под управлением iOS 16 и находиться поблизости друг к другу.

Сообщается, что работа переноса SIM планируется не только в США. Важно лишь, чтобы оператор связи, предоставляющий услуги связи, поддерживал работу с электронными SIM-картами.

Наука и техника,Apple,
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