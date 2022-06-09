Samsung представила первый в мире игровой 4K-монитор с поддержкой 240 Гц

Samsung наконец выпустила в продажу игровой монитор Odyssey Neo G8, который дебютировал в январе на выставке CES 2022.
На данный момент Odyssey Neo G8 можно заказать в США, к концу этого месяца новинка будет доступна и на других рынках. Поставки в США стартуют в начале июля. Samsung подтвердила, что стоимость игрового монитора в США составляет $1450, что на $200 дороже, чем предыдущая модель Odyssey Neo G7.
Odyssey Neo G8 обладает 32-дюймовым изогнутым дисплеем Mini LED с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), частотой обновления 240 Гц и контрастностью 10 000 000:1. Время отклика 1 мс. Благодаря технологии Quantum Mini-LED дисплей может достигать максимальной яркости до 2000 нит. Также поддерживается технология Quantum HDR 2000. Кривизна дисплея составляет 1000R, что означает радиус кривизны 1000 мм.
Кроме Odyssey Neo G8 в линейку Odyssey вошло ещё две модели Odyssey Neo G7 (G75NB) и Odyssey G4 (G40B). Odyssey Neo G7 (G75NB) оснащён также 32-дюймовым дисплеем 4K (3840×2160) с изогнутой панелью VA 1000R, но с частотой обновления 165 Гц, Все остальные характеристики идентичны Odyssey Neo G8.
Odyssey G4 (G40B) доступен в двух размерах экрана – 25 и 27 дюймов. В мониторе используется IPS-дисплей с широким углом обзора и поддержкой HDR10. Разрешение экрана составляет Full HD (1920×1080 пикселей), частота обновления – 240 Гц, время отклика – 1 мс (GtG). Поддерживаются технологии адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Стоимость этих новинок пока неизвестна.