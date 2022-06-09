Apple готовит новый iPad размером с ноутбук

Американская компания Apple готовится к запуску обновленной версии iPad Pro с 14,1-дюймовым дисплеем, сообщает портал Gizmochina. На данный момент модели iPad Pro доступны в двух модификациях — 11- и 12,4-дюймовой.

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Согласно утечкам, новый iPad Pro будет поставляться в базовой конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что сделает гаджет самым мощным планшетом на рынке, особенно если он получит недавно анонсированный процессор Apple M2.

Ожидается, что Apple также представит новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели, которые не увидят каких-либо серьезных отличий по сравнению с их предшественниками. По некоторым сведениям, 12,9-дюймовый iPad Pro 2022 года получит более узкие рамки.

Сроки запуска предстоящих планшетов от Apple пока не раскрываются. Вероятно, они будут представлены вместе с iPhone 14, Apple Watch Series 8 и AirPods Pro 2 осенью 2022 года.