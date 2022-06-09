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41 минуту назад

Рогозин назвал частные космические компании США агентами ЦРУ

Деловая газета "Взгляд"

Компании-представители частной космонавтики Соединенных Штатов являются или подрядчиками Пентагона, или агентами ЦРУ, выразил мнение гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин назвал частные космические компании США агентами ЦРУ
Фото: ТАССТАСС

«Не надо нам рассказывать сказки про «частную космонавтику» США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем – агентами Пентагона или ЦРУ под личиной «частных независимых компаний», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

При этом, как отметил Рогозин, если бы это было не так, привлечение таких компаний к сбору шпионской информации по Украине и России не потребовало бы сбора комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

«Если этот вопрос является предметом законодательного регулирования, то это означает, что, либо частные компании – владельцы спутниковых орбитальных группировок таковыми, т. е. «частными» компаниями, не являются и представляют собой контролируемый Пентагоном сегмент рынка космических сервисов, либо эти компании сидят на игле бюджетного финансирования, например, субсидии Минсвязи США», – объяснил глава Роскосмоса.

Кроме того, в качестве примера гендиректор госкорпорации привел компанию Starlink Илона Маска, которая «выращивается» за счет 20 млрд долларов правительственных субсидий, а не личных средств владельца.

В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,SpaceX,ЦРУ,Роскосмос,Пентагон,
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