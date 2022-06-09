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14 минут назад

В телескоп NASA за $10 млрд прилетел микроастеорид

Ferra.ruиещё 1

Космический телескоп Джеймса Уэбба получил удар микроастероида в один из своих зеркальных сегментов. Несмотря на то, что удар оказался сильнее, чем предполагалось, научная группа утверждает, что телескоп по-прежнему способен выполнять задачи, для которых он был разработан.

Космический телескоп NASA столкнулся с метеоритом
Фото: nasanasa

Даже крошечные частицы космического мусора могут повредить космический аппарат, если они движутся с большой скоростью, а первичное зеркало "Джеймса Уэбба" размером с теннисный корт представляет собой довольно крупную мишень. Поэтому во время проектирования и строительства телескопа было проведено обширное моделирование и тестирование ударов, чтобы убедиться, что он сможет выдержать ожидаемую “бомбардировку” мусором в течение всего срока службы.

В период с 23 по 25 мая “Джеймс Уэбб” получил удар по одному из сегментов зеркала, который оказался сильнее, чем было предусмотрено. В настоящее время проводятся анализ и измерения для оценки ущерба и того, как он может повлиять на научную миссию.

Наука и техника,NASA,
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