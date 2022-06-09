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56 минут назад

Топ стран, где выгоднее покупать Apple MacBook Air на M2

ITZine.ru

6 июня на презентации Apple WWDC – 2022 представили процессор Silicon M2. Также представили обновлённый MacBook Air с экраном 13,6 дюймов.

Названы страны, где выгоднее всего покупать новый MacBook на M2
Фото: ITZine.ruITZine.ru

В ближайшее время новенький MacBook в России ожидать не стоит. Напомним, 2 марта 2022 года Apple официально заявила о приостановке продаж в России. Однако ноутбук можно будет приобрести на сером рынке.

Топ стран, где выгоднее покупать Apple MacBook Air на M2

Если вы проживаете за пределами РФ или планируете отправиться в отпуск, то у вас есть возможность купить новенький Air.

Топ стран, где можно купить MacBook Air дешевле всего

  • США—1199$ (73 000₽);
  • Гонконг—1211$ (73 800₽);
  • Сингапур—1235$ (75 285₽);
  • Япония—1250$ (76 200₽);
  • Канада—1251$ (76 260₽);

Топ стран, где стоимость MacBook Air очень высокая

  • Венгрия—1657$ (100 250₽);
  • Финляндия—1667$ (101000₽);
  • Швеция—1684$ (102 300₽);
  • Норвегия —1696$ (102 600₽);
  • Бразилия—2777$ (168 000₽).

На полках новенький MacBook Air появится в июле. О точной дате выхода пока не известно.

Наука и техника,Apple,
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