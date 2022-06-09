Названы страны, где выгоднее всего покупать новый MacBook на M2

6 июня на презентации Apple WWDC – 2022 представили процессор Silicon M2. Также представили обновлённый MacBook Air с экраном 13,6 дюймов.
В ближайшее время новенький MacBook в России ожидать не стоит. Напомним, 2 марта 2022 года Apple официально заявила о приостановке продаж в России. Однако ноутбук можно будет приобрести на сером рынке.
Топ стран, где выгоднее покупать Apple MacBook Air на M2
Если вы проживаете за пределами РФ или планируете отправиться в отпуск, то у вас есть возможность купить новенький Air.
Топ стран, где можно купить MacBook Air дешевле всего
Топ стран, где стоимость MacBook Air очень высокая
На полках новенький MacBook Air появится в июле. О точной дате выхода пока не известно.