Названы страны, где выгоднее всего покупать новый MacBook на M2

6 июня на презентации Apple WWDC – 2022 представили процессор Silicon M2. Также представили обновлённый MacBook Air с экраном 13,6 дюймов.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

В ближайшее время новенький MacBook в России ожидать не стоит. Напомним, 2 марта 2022 года Apple официально заявила о приостановке продаж в России. Однако ноутбук можно будет приобрести на сером рынке.

Топ стран, где выгоднее покупать Apple MacBook Air на M2

Если вы проживаете за пределами РФ или планируете отправиться в отпуск, то у вас есть возможность купить новенький Air.

Топ стран, где можно купить MacBook Air дешевле всего

США—1199$ (73 000₽);

Гонконг—1211$ (73 800₽);

Сингапур—1235$ (75 285₽);

Япония—1250$ (76 200₽);

Канада—1251$ (76 260₽);

Топ стран, где стоимость MacBook Air очень высокая

Венгрия—1657$ (100 250₽);

Финляндия—1667$ (101000₽);

Швеция—1684$ (102 300₽);

Норвегия —1696$ (102 600₽);

Бразилия—2777$ (168 000₽).