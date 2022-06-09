SpaceX запустила ракету с египетским спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту египетский спутник связи Nilesat 301. Трансляция ведется на сайте компании.

Фото: SpaceX SpaceX

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был осуществлен в 17:04 по времени восточного побережья США (00:04 четверга мск). Египетский спутник массой около 4,1 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,8 тыс. км.