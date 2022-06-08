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1 час назад

Специалисты "Яндекса" устраняют сбои в работе "Яндекс.Музыки" и "Яндекс.Диска"

ТАСС

Специалисты "Яндекса" работают над устранением проблем с доступом пользователей к сервисам "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Диск". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании в среду.

Пользователи "Яндекс.Музыки" и "Яндекс.Диска" столкнулись со сбоями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у пользователей пропал доступ к сервисам "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Диск". Корреспондент ТАСС также убедился, что сервисы в настоящее время недоступны.

Наука и техника,Яндекс,
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