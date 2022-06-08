Пользователи "Яндекс.Музыки" и "Яндекс.Диска" столкнулись со сбоями

Специалисты "Яндекса" работают над устранением проблем с доступом пользователей к сервисам "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Диск". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании в среду.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что у пользователей пропал доступ к сервисам "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Диск". Корреспондент ТАСС также убедился, что сервисы в настоящее время недоступны.