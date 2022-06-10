Раскрыта скорость зарядки «прозрачного» смартфона Nothing

Компания Nothing наконец объявила дату анонса своего смартфона Nothing Phone (1). Он должен случиться на мероприятии 12 июля. Сегодня же в сети появилась информация о поддерживаемой телефоном скорости зарядки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что Nothing Phone (1) будет поддерживать технологию зарядки мощностью 45 Вт. Это, конечно, не золотой стандарт для флагманов от таких брендов, как Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, но это соответствует возможностям зарядки Samsung Galaxy S22 Ultra, а ещё превосходит возможности iPhone.