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36 минут назад

Раскрыта скорость зарядки «прозрачного» смартфона Nothing

Ferra.ruиещё 1

Компания Nothing наконец объявила дату анонса своего смартфона Nothing Phone (1). Он должен случиться на мероприятии 12 июля. Сегодня же в сети появилась информация о поддерживаемой телефоном скорости зарядки.

Раскрыта скорость зарядки «прозрачного» смартфона Nothing
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что Nothing Phone (1) будет поддерживать технологию зарядки мощностью 45 Вт. Это, конечно, не золотой стандарт для флагманов от таких брендов, как Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, но это соответствует возможностям зарядки Samsung Galaxy S22 Ultra, а ещё превосходит возможности iPhone.

По слухам, Nothing Phone (1) будет оценён в 500 долларов, также у него будут прозрачная задняя панель, процессор Qualcomm Snapdragon 778, 6,55-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей.

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