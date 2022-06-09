Google выпустит дешевую Smart-приставку Chromecast для телевизоров

Бюджетная версия TV-приставки Google Chromecast под кодовым названием Boreal выйдет с поддержкой разрешения видео не выше Full HD (1080р). Сообщение об этом появилось на сайте издания PCMag.

Подробности об устройстве журналистам стали известны благодаря его регистрации на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), где гаджет получил код Google G454V. Из описания ТВ-приставки следует, что она будет питаться только от розетки и поддерживать передачу видео в разрешении 1080р.

Впервые о разработке дешевой версии Google Chromecast стало известно в январе 2022 года. Тогда же сообщалось, что устройство получит процессор Amlogic S805X2, графический процессор Mali-G31 и запас оперативной памяти до 2 ГБ.