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1 час назад

PCMag: бюджетная ТВ-приставка Google Chromecast выйдет с поддержкой разрешения Full HD

Газета.Ru

Бюджетная версия TV-приставки Google Chromecast под кодовым названием Boreal выйдет с поддержкой разрешения видео не выше Full HD (1080р). Сообщение об этом появилось на сайте издания PCMag.

Google выпустит дешевую Smart-приставку Chromecast для телевизоров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробности об устройстве журналистам стали известны благодаря его регистрации на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), где гаджет получил код Google G454V. Из описания ТВ-приставки следует, что она будет питаться только от розетки и поддерживать передачу видео в разрешении 1080р.

Впервые о разработке дешевой версии Google Chromecast стало известно в январе 2022 года. Тогда же сообщалось, что устройство получит процессор Amlogic S805X2, графический процессор Mali-G31 и запас оперативной памяти до 2 ГБ.

Девайс, скорее всего, будет представлен этой осенью вместе со смартфонами Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Ожидается, что цена устройства не превысит $40 (примерно 2,5 тыс. руб).

Наука и техника,Google,
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