Гендиректор Apple рассказал про Zoom-встречи нового поколения

Гендиректор американской компании Apple Тим Кук заявил, что формат удаленной работы в будущем сохранится для сотрудников, но претерпит изменения. Об этом сообщает Business Insider.

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«Это в какой-то степени все еще пилотный проект. Мы пытаемся найти вариант, который сочетал бы в себе лучшее из удаленной работы и работы в офисе», — отметил он на конференции TIME 100 в Нью-Йорке.

По словам Кука, он остается сторонником формата появления в офисе и проведения личных встреч. Однако глава Apple нашел способ как проводить подобные мероприятия и с теми, кто предпочитает удаленку — с помощью AR-очков.

Руководитель IT-гиганта добавил, что технология дополненной реальности «имеет шанс улучшить проведение разговоров и улучшить взаимоотношения между сотрудниками в разных точках мира». Он заключил, что подобные виртуальные встречи все равно не заменят деловых бесед в одном кабинете.