В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
46 минут назад

Гендиректор Apple Тим Кук рассказал о скором появлении рабочих встреч в AR-очках

Газета.Ru

Гендиректор американской компании Apple Тим Кук заявил, что формат удаленной работы в будущем сохранится для сотрудников, но претерпит изменения. Об этом сообщает Business Insider.

Гендиректор Apple рассказал про Zoom-встречи нового поколения
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это в какой-то степени все еще пилотный проект. Мы пытаемся найти вариант, который сочетал бы в себе лучшее из удаленной работы и работы в офисе», — отметил он на конференции TIME 100 в Нью-Йорке.

По словам Кука, он остается сторонником формата появления в офисе и проведения личных встреч. Однако глава Apple нашел способ как проводить подобные мероприятия и с теми, кто предпочитает удаленку — с помощью AR-очков.

Руководитель IT-гиганта добавил, что технология дополненной реальности «имеет шанс улучшить проведение разговоров и улучшить взаимоотношения между сотрудниками в разных точках мира». Он заключил, что подобные виртуальные встречи все равно не заменят деловых бесед в одном кабинете.

Ранее сообщалось, что Apple продемонстрировала свою AR-гарнитуру членам совета директоров компании. На встрече присутствовал в том числе и Тим Кук. По неофициальной информации, Apple презентует новинку в конце 2022 года.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители