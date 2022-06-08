В Windows 11 изменили популярную у пользователей программу

В обновлении операционной системы Windows 11 под версией 22H2 (сборка 22621) изменили «Диспетчер задач». Как сообщается в блоге Microsoft, в популярной у пользователей программе полностью переработали дизайн и элементы управления.

Отмечается, что разработчики полностью отказались от классического образа «Диспетчера задач» и добавили в него темную тему. Согласно релизу, также в Windows 11 22H2 появилась возможность использования изображений из коллекции Spotlight в качестве обоев для рабочего стола.

В Microsoft рассказали, что у пользователей ОС появится обновится функция голосового управления, чтобы не только набирать текстовые сообщения, но и запускать приложения и просматривать контент в браузере.

Также разработчики упростили процесс начала работы с виджетами. Теперь в зависимости от выравнивания ярлыков на панели задач, виджеты выводятся в правой или левой части экрана. Пока версия ОС доступна инсайдерам на канале Release Preview.