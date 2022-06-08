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59 минут назад

Уйдет ли Google из России

Лера Букина

У Google постоянно возникают проблемы в России, поэтому будущее компании в стране представляется довольно туманным, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Wired UK.

Уйдет ли Google из России
Фото: ReutersReuters

У экспертов разные мнения на этот счет: одни говорят, что ИТ-гиганту не выгодно отказываться от такого прибыльного рынка, другие, напротив, ожидают ухода из-за постоянных обвинений в его адрес и штрафов.

По мнению директора и основателя московского Института исследований интернета Карена Казаряна, Google не уходит из России, в частности, из-за того, что ее соучредитель имеет русские корни.

«Я считаю, что Сергеем Брином отчасти движет сентиментальная привязанность», — отметил Казарян.

Кроме того, сообщается, что российская «дочка» Google получала миллиардные доходы. В докладе о прибылях и убытках за 2021 год указано, что целый 1% мировых доходов компании приходится на Россию, в сравнении с 0,5% годом ранее.

Многие аналитики считают, YouTube не заблокируют из-за популярности сервиса.

«Но другие полагают, что залог особого отношения к Google — это что у компании есть козырь в карманах почти у 75% россиян. Большинство смартфонов в России — Android (на базе операционной системе Google), а не Apple, потому что они дешевле, — заявил научный сотрудник Принстонского университета Сергей Санович (Sergey Sanovich).

По его словам, цензура мобильных данных и приложений — дело гораздо более хлопотное, чем сайтов.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российской дочки Google на 1 млрд рублей.

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