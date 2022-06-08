S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines приняла решение заморозить проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом 2022 года. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель компании.

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«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — подчеркнул он.

Вместе с тем команда Citrus продолжит работу в холдинге в полном составе. В частности, речь идет о выполнении совместных рейсов авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) и S7 Airlines.

Citrus планировали создать на базе «Глобуса». В сертификате компании указаны три самолета Airbus А319, которые были необходимы для того, чтобы получить сертификат эксплуатанта.

В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — приступят к выполнению совместных рейсов в рамках код-шерингового соглашения.