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1 час назад

Samsung Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 получили улучшения камер от Galaxy S22

Газета.Ruиещё 1

Премиальные флагманы Samsung – Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 – получили важные улучшения для камер, которые раньше были доступны только на Galaxy S22. Сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina.

Samsung Galaxy Z получили улучшения камер от Galaxy S22
Фото: SamsungSamsung

Первая функция называется «Автоматическая кадрирование». Ее работа заключается в том, что она самостоятельно увеличивает или уменьшает масштаб изображения, чтобы люди в кадре располагались наиболее гармонично. Таким образом, камера смартфона может вместить в кадр до 10 человек на расстоянии 5 метров.

Суть второго обновления заключается в улучшении «Ночного режима». Хотя этот режим был доступен в Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 по умолчанию, изначально снимать в нем могли только основной и широкоугольный модули. Теперь же качественные снимки при низком уровне света можно получать и на камеру с телеобъективом.

Третье обновление тоже касается камеры для изменения масштаба изображения. Оно открывает доступ к профессиональным настройкам камеры при съемке на модуль с телеобъективом.

На данный момент обновления доступны только пользователям упомянутых моделей в Германии и Италии. Однако позднее они появятся и в остальных регионах.

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