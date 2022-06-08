Тайна лунного города: НАСА срочно собралось к спутнику земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) внезапно поменяло приоритеты своей лунной программы. Как сообщает «КП», теперь американцы стремятся попасть к «городу Груйтуйзена» на спутнике Земли и посылают к нему марсоход для исследований.

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О существовании «города» стало известно в 1822 году, когда немец Франц фон Груйтуйзен обнаружил посреди лунного диска конструкцию странной формы, которую можно наблюдать с Земли. Полосы на ней, показавшиеся ему дорогами, шли под острым углом и сходились к некоему центру, а поперек них проходили «переулки».

Для ученых того времени существование жизни на Луне не было удивительным — астрономы считали, что обитатели есть и на Солнце, пригодная для существования поверхность которого якобы скрыта раскаленными облаками. Однако настоящей сенсацией «город Груйтуйзена» стал в 1874 году, когда астроном Казимир Годибер заявил, что он меняется — часть валов на нем разрушились, а вместо них образовались новые.

Со временем идея жизни на Луне не нашла подтверждений. Сейчас большинство ученых полагают, что «город» появился естественным образом. Однако доказать это пока довольно сложно, поскольку астрономы знают слишком мало о лунной геологии. Предполагается, что вся конструкция когда-то была покрыта единым куполом, следы которого видны до сих пор. В теории, под ним могли сохраняться и воздух, и вода, необходимая для существования жизни.