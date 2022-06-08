Названа дата анонса прозрачного смартфона Nothing Phone (1)

Спустя месяцы слухов и домыслов, наконец-то стало известно, когда компания Nothing покажет нам свой первый смартфон.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Стартап анонсировал мероприятие, названное «Возвращение к Инстинктам», которое состоится уже 12 июля. В рамках него компания представит свой смартфон и, если верить прежним утечкам, он сохранит главную особенность устройств бренда — прозрачный дизайн.

При этом инсайдеры также сообщают, что цена новинки может составить около 500 долларов. За эту цену пользователи получат беспроводную зарядку стандарта Qi, а также среднебюджетный процессор от Qualcomm.