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31 минуту назад

Раскрыта точная дата анонса прозрачного смартфона Nothing Phone (1)

Ferra.ru

Спустя месяцы слухов и домыслов, наконец-то стало известно, когда компания Nothing покажет нам свой первый смартфон.

Названа дата анонса прозрачного смартфона Nothing Phone (1)
Фото: ferra.ruferra.ru

Стартап анонсировал мероприятие, названное «Возвращение к Инстинктам», которое состоится уже 12 июля. В рамках него компания представит свой смартфон и, если верить прежним утечкам, он сохранит главную особенность устройств бренда — прозрачный дизайн.

При этом инсайдеры также сообщают, что цена новинки может составить около 500 долларов. За эту цену пользователи получат беспроводную зарядку стандарта Qi, а также среднебюджетный процессор от Qualcomm.

Напомним, что стартап Nothing основан Карлом Пеем. Ранее он же дал начало другому популярному сегодня бренду — OnePlus.

Наука и техника,Qualcomm,
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